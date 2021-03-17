Киев, , 09:41 — REGNUM Верховный суд Украины получил от депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука иск об отмене указа президента Украины Владимира Зеленского о персональных санкциях. Об этом сообщила 16 марта пресс-служба суда.

«В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым обжалуется указ президента от 19 февраля № 64/2021… «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», а именно п. 7 доп. 1, согласно которому применены санкции к истцу — гражданину Виктору Медведчуку», — сказано в сообщении.

Отмечается, что иску присвоен номер дела № 9901/73/21.

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на введение персональных санкций, он не намерен покидать Украину, а продолжит политическую борьбу.

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По мнению экспертов, война, объявленная Зеленским оппозиции, только подняла рейтинги Медведчука и партии ОПЗЖ.

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