Сеул, , 09:40 — REGNUM Министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги провёл 17 марта телефонные переговоры с американской коллегой Джанет Йеллен, с которой обсудил пути укрепления двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сообщение южнокорейского министра в соцсети Facebook.

Известно, что это первые переговоры представителей двух стран, с тех пор как Йеллен вступила в должность министра финансов США.

В ходе переговоров стороны подчеркнули, что экономическая программа администрации Джо Байдена и экономическая политика правительства Южной Кореи имеют много общего, что создаёт широкие возможности для сотрудничества.

Стороны также затронули тему борьбы с изменением климата и пандемией коронавируса, цифрового налогообложения и другие региональные и глобальные вопросы.

Между тем, представители двух стран выразили надежду на активное сотрудничество в рамках Международного саммита по борьбе с изменением климата, который состоится в США в апреле, и саммита партнёрства ради зеленого развития и глобальных целей до 2030 года (P4G), который пройдёт в Южной Корее в мае.