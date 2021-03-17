Улан-Удэ, , 09:37 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии в регионе подтверждено 35 219 случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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В стационарах в настоящее время лечатся 653 пациента с COVID-19. Занятость коечного фонда достигла 71,1%, остаются свободными лишь 265 коек. На амбулаторном лечении находятся ещё 580 носителей.

Побороли коронавирус к настоящему времени 33 240 человек, в том числе 91 за последние 24 часа. За сутки также зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19 и тяжелой сопутствующей патологией. Всего жертвами вируса стали 746 человек.