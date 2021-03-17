Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM После кратковременного потепления, с плюсовой температурой и дождями, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область вновь возвращается преимущественно зимняя погода. Пройдет небольшой снег, ночные температуры опустятся ниже нулевой отметки.

Зимний Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как объясняет ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, погодную ситуацию в Петербурге и области определит северная периферия далёкого, но обширного циклона.

«Ожидается преимущественно облачная погода, пройдет небольшой снег, мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица», — отметил специалист.

По данным петербургского гидрометцентра, в среду, 17 марта, днем в Петербурге будет дуть ветер северных направлений. Температура воздуха днем +1… +3 градуса. А в четверг, 18 марта, температура воздуха ночью составит уже −3… −5 градусов, днем +1… — 1 градус. Местами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный.

В Ленобласти 17 марта облачная погода, в большинстве районов небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха днем 0… +5 градусов. На дорогах местами гололедица. 18 марта местами небольшой снег, ветер северный, северо-восточный ночью 2−7 м/с, днем 4−9 м/с. Температура воздуха ночью −3… −8 градусов, местами −10… −13 градусов, днем −3… +2 градуса. На дорогах гололедица.