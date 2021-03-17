Владивосток, , 09:36 — REGNUM В Приморье в честь памятной даты воссоединения Крыма с Россией 18 марта пройдут различные культурные и образовательные мероприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В библиотеках Владивостока состоятся тематические книжные выставки и познавательные часы «В единстве сила» и «Крым — капелька России» в краевых государственных библиотеках. Также проведут спортивные мероприятия.

С 18 по 20 марта в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» предлагают присоединиться к историческому квесту с использованием экспозиций музейного комплекса «По следам истории Крыма» и посетить тематическую экскурсию «Связь с Крымом через века».

В городах Приморья также пройдут классные и познавательные часы, акции, выставки и концерты.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 18 марта во дворце культуры Хабаровска состоится серия молодёжных интеллектуальных игр «Октагон» на тему: «Крым — Россия! Вместе навсегда!».

19 марта пройдёт телемост, где представители Ассамблеи народов Хабаровского края и Крымского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» обсудят создание в рядах Ассамблеи крымского землячества.