Ташкент, , 09:35 — REGNUM В Ташкенте запустили российско-словацко-узбекское предприятие по производству аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает издание «Газета.uz».

В проекте приняли участие российская компания Shimco Group и словацкая Chirana. Мощность производства составит 500 аппаратов в год. Большая часть продукции будет поставляться на экспорт. Аппараты планируется отправлять в Афганистан, Киргизию и Таджикистан.

В будущем совместное предприятие Chirana Asia также планирует освоить производство наркозно-дыхательного и стоматологического оборудования.

Напомним, в апреле 2020 года минздрав Узбекистана сообщил о строительстве завода по производству аппаратов ИВЛ в Ташкенте. Первую продукцию предприятие планировало выпустить в мае 2020 года.

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