Уфа, , 09:45 — REGNUM Председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев поручил членам комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов разобраться в вопросе начисления страховой выплаты семье медика, которая скончалась от осложнений, вызванных COVID-19 в Башкирии. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

Сообщается, женщина работала на скорой помощи, заразилась коронавирусом и скончалась от осложнений, вызванных COVID-19. Вскоре умер и ее муж. В результате ее 9-летний сын остался сиротой. Сейчас ребенок находится на попечении пожилых родителей матери.

«Много непонятного остается в истории с сотрудницей скорой помощи, погибшей в январе … Женщина в условиях пандемии работала на скорой, что называется, была «на передовой», заразилась ковидом и ушла из жизни. Вскоре умер ее муж, и девятилетний сын остался круглым сиротой на попечении пожилых родителей матери. К сожалению, сейчас родным медика отказывают в страховой выплате», — сообщил на своей странице в социальной сети Толкачев.

Он отметил, что данная ситуация является нестандартной и в данном случае справедливо было бы ждать поддержки от государства.

«Но мы видим обратное. Женщина больше двадцати лет отдала медицине, а когда пришла беда, семья осталась без должной поддержки», — отметил он.

Толкачев сообщил, что депутаты разберутся в данной ситуации, поскольку нужно вернуть справедливость.

«При необходимости проведем парламентское расследование», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии продлили выплаты медикам, помогающим пациентам с COVID-19.