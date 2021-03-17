Уфа, 17 марта 2021, 09:45 — REGNUM Председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев поручил членам комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов разобраться в вопросе начисления страховой выплаты семье медика, которая скончалась от осложнений, вызванных COVID-19 в Башкирии. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.
Сообщается, женщина работала на скорой помощи, заразилась коронавирусом и скончалась от осложнений, вызванных COVID-19. Вскоре умер и ее муж. В результате ее 9-летний сын остался сиротой. Сейчас ребенок находится на попечении пожилых родителей матери.
Он отметил, что данная ситуация является нестандартной и в данном случае справедливо было бы ждать поддержки от государства.
Толкачев сообщил, что депутаты разберутся в данной ситуации, поскольку нужно вернуть справедливость.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии продлили выплаты медикам, помогающим пациентам с COVID-19.