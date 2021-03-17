Казань, 17 марта, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Татарии организована доследственная проверка после публикации о действиях судебных приставов, которые добиваются от многодетной семьи из Казани погашения несуществующих долгов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Фото пресс-службы управления ФССП России Судебные приставы

По предварительным данным, приставы руководствуются тем, что глава семьи является полным тезкой мужчины, осужденного ранее за хищение денежных средств у нескольких кредитных учреждений. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Орске Оренбургской области коллектор привлечен к административной ответственности. Он оказывал психологическое давление на должника. Женщина заключила договор займа с микрофинансовой организацией, которая передала право взыскания задолженности коллекторской фирме. Орчанка погасила большую часть долга, однако коллектор не оставлял ее в покое.

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