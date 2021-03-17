Иркутск, , 09:33 — REGNUM За 2020 год предприятия малого бизнеса Иркутской области изготовили и отгрузили товаров, выполнили работ и услуг на 142,8 млрд. рублей. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики. Отмечается при этом, что сумма реализации товаров несобственного производства у малых предприятий ещё более внушительна — 184,8 млрд. рублей.

Как и в крупном бизнесе, заработки зависят от сферы приложения сил. Достойно оплачивается труд на поприще добычи металлической руды, в производстве машин и оборудования, на водном транспорте, неплохо ценится программирование, профессиональная, научная и техническая деятельность. В то же время очень скромная зарплата в общественном питании, производстве бумажных, резиновых и пластмассовых изделий, электрического оборудования (19−22 тыс. руб.). Еще меньше получают работники, занятые текстильным производством и выпуском прочих готовых изделий (соответственно чуть больше 15 и 13 тыс. руб.), отмечают статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, на малых предприятиях Приангарья трудится трудятся каждый девятый из числа работников предприятий и организаций, а это 78,4 тыс. человек. Их средняя зарплата составляет — 34,4 тыс. рублей в месяц.