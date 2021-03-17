Москва, , 09:35 — REGNUM В результате того, что иномарка врезалась в автобус на востоке столицы России и ее отбросило в сторону остановки, пострадали два пешехода. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД РФ.

«В 07:20 в районе дома 11 по Стромынке девушка-водитель Mini Cooper совершила столкновение с автобусом, получила травмы, и, по предварительным данным, травмированы два пешехода на остановке», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также уточняется, что в настоящее время оба пострадавших переданы медикам скорой помощи, на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что две женщины и годовалый ребенок пострадали в ДТП с КамАЗом на трассе в Башкирии.