Калуга, 17 марта, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Калуге дан старт первому музыкально-образовательному интерактивному проекту для детей и молодежи «Шаг навстречу музыке», сообщили 17 марта корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве культуры.

Filarmonika.ru Афиша проекта.

Проект создан по инициативе художественного руководителя симфонического оркестра калужской филармонии Василия Валитова. Автор сценария и режиссер — лауреат международных конкурсов, создатель детских просветительских программ Александра Будо, дирижер — Константин Савинов. Основная цель проекта — в формате цикла концертных программ познакомить юных слушателей с основными средствами музыкальной выразительности, обогатить слуховой опыт и сформировать представление о симфоническом оркестре. Главной задачей уникального начинания стало введение интерактивного компонента. В основе каждой из программ — непосредственное взаимодействие с детьми, вовлечение их в творческий процесс, а также формирование навыка осознанного слушания путем обсуждения образной составляющей музыкальных произведений. Музыкально-образовательный проект рассчитан на три года. В 2021 году запланировано три концерта в рамках данного цикла для учащихся музыкальных и общеобразовательных школ Калуги. Специальные приглашения на все концертные программы проекта получат воспитанники детских домов области.

Проект реализуется в партнёрстве с благотворительным проектом «Консерватория — детям» во главе доцентом Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Ярославой Кабалевской.