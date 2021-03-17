Владикавказ, , 09:27 — REGNUM В Северной Осетии произошла реорганизация в системе районных судов. Упразднены два суда — Дигорский и Ирафский. Вместо них появится один Дигорский межрайонный суд.

Причиной упразднения стал малочисленный состав бывших судебных инстанций, пишет «15-й Регион». В связи с тем, что перспективы роста населенных пунктов, где находились эти суды, достаточно низкие, а увеличение штатной численности судей потребует изыскания новых помещений для судов, что повлечет дополнительные расходы бюджета, признано нецелесообразным содержать аппараты Ирафского и Дигорского судов.

После создания одного Дигорского межрайонного суда предполагается, что сроки рассмотрения дел будут сокращены благодаря равномерной нагрузке на федеральных судей.