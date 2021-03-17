Черногорск, Хакасия, , 09:25 — REGNUM В Хакасии завершена работа ковидного отделения в Черногорском роддоме. Медучреждение возобновило работу в плановом режиме, сообщили ИА REGNUM 17 марта в республиканском минздраве.

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Ковидное отделение в роддоме на четвёртом этаже развернули весной 2020 года. Медпомощь здесь получали будущие матери с признаками гриппа, ОРВИ или положительным тестом на COVID-19. За год медицинскую помощь получили более 200 пациенток.

После всех подготовительных мероприятий роддом полностью возобновил работу по своему профилю. Плановую и экстренную помощь получают не только жительницы города Черногорска, но и пациентки из районов Хакасии.

В роддоме вновь разрешены партнёрские роды, в полную силу действует гинекологическое отделение.

Что касается будущих матерей, у которых диагностирована «коронавирусная инфекция», теперь они получают медицинскую помощь в роддоме посёлка Майна.

Напомним, в Хакасии постепенно снижается количество коек, ранее перепрофилированных для пациентов с COVID-19. В настоящее время в регионе развёрнуто 329 коек для ковид-пациентов. Доля свободного коечного фонда составляет 34%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 марта в Хакасии подтверждено 21 604 случая заражения коронавирусом, выздоровели 20 830 человек.

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