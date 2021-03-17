Иркутск, , 09:25 — REGNUM С начала 2021 года уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области снизился до 1,6%. Об этом 17 марта сообщил заместитель министра труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

По его словам, о стабилизации ситуации на рынке труда свидетельствует также то, что безработных в регионе оне зарегистрировано на 40% меньше, чем на начало года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году более 66,7 тысяч граждан были трудоустроены при содействии органов службы занятости.