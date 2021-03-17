Чита, , 09:27 — REGNUM На полигоне «Цугол» в Забайкальском крае начались масштабные двусторонние учения с участием мотострелковых соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), переброшенных в регион из Амурской области и Хабаровского края. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Мотострелки заблаговременно преодолели расстояние около двух тысяч километров комбинированным способом — с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта, а также военно-транспортной авиации. Прибывшие на незнакомый полигон подразделения двух соединений были подняты по учебной тревоге.

«В ходе розыгрыша практических действий тактические группы соединений будут противодействовать друг другу. В завершении учений состоится этап боевой стрельбы, где военнослужащие отработают оборону указанных рубежей и нанесение контрудара в составе группировки войск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках манёвров будут проверяться действия командного состава и подразделений в условиях незнакомого полигона. Военнослужащие отработают нестандартные приёмы и способы достижения тактического успеха, а также применение современного вооружения и техники в сложных климатических условиях.

По информации военного ведомства, в учениях принимают участие «сотни единиц техники, среди которой тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк», самоходные артиллерийские орудия «Акация», «Гвоздика», «Гиацинт», реактивные системы «Град» и «Ураган» модернизированные танки Т-72Б3 и Т-80БВ», а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и современные средства ведения радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае начались боевые стрельбы танковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа.

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