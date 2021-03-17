Москва, , 09:28 — REGNUM В среду, 17 марта, в столице России ожидается небольшой снег и до +3 °C. Об этом 17 марта сообщается на сайте «Метеовести» центра погоды «Фобос».

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"В Москве облачно, во второй половине дня местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в столице +1… +3 °C», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в Московской области температура воздуха составит +1… +4 °C, ветер восточный будет дуть со скоростью 2−7 м/с. Кроме того, отмечается, что температурный фон находится в пределах положенной климатической нормы, атмосферное давление 743 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ рассказал, что режим колебания температуры и осадков в Москве и Московской области сохранится в течение ближайшей недели.