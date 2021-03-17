Хабаровск, , 09:23 — REGNUM В больницах Хабаровского края перепрофилировали для оказания плановой помощи пациентам ещё 70 коек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Читайте также: В Кабардино-Балкарии осталось всего три ковидных госпиталя

Частичный вывод коек для больных COVID-19 сделали в Верхнебуреинской центральной районной больнице и городской больнице №2 Комсомольска-на Амуре.

«Последнее время наблюдается относительная стабилизация показателей. Сейчас мы вышли на уровень регистрации новых случаев осени 2020 года. Ежесуточно в крае заболевает в среднем 53 человека, загруженность коек составляет 75−80%. По рекомендации министерства здравоохранения РФ свободными у нас остаются до 15% мест», — пояснил министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

На 16 марта для лечение пациентов с COVID-19 развернуто 763 койки в 14 больницах, в 13 из них находятся больные. Всего получают лечение 2187 человек, 586 — стационарно, 1601 — амбулаторно.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 49 813 носителей коронавируса, 47 309 пациентов выздоровели, скончались 317 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии закрылся госпиталь в Тереке. Госпиталь, развернутый в период острой необходимости в койко-местах для лечения пациентов с коронавирусом, переходит к плановой работе.