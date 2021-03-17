Нижневартовск, Югра, , 09:23 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) утром 17 марта медведь бегал по улицам и нападал на людей. Многочисленные фото и видео заполонили городские паблики в социальных сетях.

Вартовчанин спасается от медведя Vk.com/ofnv86

Люди, пытаясь убежать от животного, залезали на крышу автобусной остановки. Косолапый устремился за одним из вартовчан — медведю преградил путь автомобиль и мужчина успел перебежать дорогу.

По данным горадминистрации Нижневартовска, медведь сейчас заперт на территории предприятия «НижневартовскРемсервис». Косолапый забежал на его территорию. На месте работают полицейские, представители управления ГОиЧС и Росгвардии. К счастью, пострадавших нет.

Как прокомментировал директор МКУ Нижневартовска по делам ГО и ЧС Вадим Татаренков, сообщение о медведе на территории города поступил в единую диспетчерскую службу от населения. По указанному адресу были направлены пять нарядов полиции, спасатели.

По информации телеканала «Самотлор», медведь сбежал из гостиничного комплекса «Европа». Там в клетке содержались двое годовалых мишек.