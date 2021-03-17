Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Россия представляет для США схожий набор вызовов, как и Китай, но, вероятно, в меньших масштабах. Об этом на специальном телефонном брифинге для журналистов заявил представитель администрации США высокого ранга.

«Вы спросили о роли России применительно к Китаю. Я бы сказал, что Россия во многом представляет схожий набор вызовов. Возможно, не такого масштаба, как Китай», — сказал он.

Вместе с тем, добавил он, Белый дом считает, что лучше всего «давать им отпор, отстаивая общее дело с нашими союзниками и партнерами, обеспечивать, чтобы они отвечали за действия, противоречащие международным правилам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в своей речи назвал наиболее крупным вызовом для Соединённых Штатов отношения с Китаем, а Россию, Северную Корею и Иран — менее значимыми, но тоже серьёзными факторами напряжённости.

В свою очередь в Китае ожидают рационального и прагматичного подхода США в отношении Китая, а также политики, направленной на восстановление двусторонних связей.

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