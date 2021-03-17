Заинск, Татария, , 09:34 — REGNUM В Татарии расследуют уголовное дело, возбужденное по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Предварительно, вечером 16 марта на бульваре Победы в городе Заинске четверо несовершеннолетних — один мальчик и три девочки, жгли на вечном огне еловые ветки, а затем подожгли венок, находившийся рядом. После этого огонь перекинулся на памятник Воину-освободителю и уничтожил его.

Следствие устанавливает личности причастных к совершению преступления и все обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших установку памятника, выполненного из горючих материалов. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в Заинске сгорел памятник Воину-освободителю, который был выполнен из композитных материалов. Площадь пожара составила 6 кв метров. Причину возгорания установят пожарные дознаватели. Назначена прокурорская проверка.

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