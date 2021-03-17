Улан-Удэ, , 09:18 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на оперативном совещании заслушал доклад по делу о происшествии в Алтайчейском заказнике в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в совещании также приняли участие его заместители и руководители региональных управлений.

В докладе, как отмечается, сообщалось о ходе расследования уголовных дел, возбужденных после задержания браконьеров инспекторами Байкальского заповедника 4 октябре 2020 года. При этом задержанные пожаловались на превышение полномочий со стороны инспектора.

«Александр Бастрыкин в рамках переданных для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России уголовных дел еще раз обратил внимание своих подчиненных на необходимость провести объективное, тщательное и всестороннее расследование», — отметили в СКР.

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