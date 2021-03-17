Москва, , 09:24 — REGNUM Новая льготная категория — «ликвидаторы пандемии коронавируса» — может появиться в России. С таким предложением первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Петров предложил выделить врачей, учёных, волонтеров, сотрудников специальных служб, которые принимали активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в России, в отдельную категорию.

Этих людей стоит наградить отличительным знаком и предоставить им право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и иные дополнительные социальные гарантии. Подобными льготами пользуются ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, уточняет со ссылкой на письмо РИА Новости.