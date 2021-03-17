Ярославль, , 09:17 — REGNUM Красноперекопский районный суд Ярославля удовлетворил иск о защите чести и достоинства к депутату муниципалитета Ярославля Дмитрию Петровскому. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молоток судьи Pixabay.com

В суд на депутата подал общественник, лидер движения «Свободный Ярославль» Андрей Брой.

«16 декабря 2020 года депутат Петровский Д. А. разместил у себя на странице в «Фэйсбук» нелицеприятный пост касаемо Брой А.Ю., где указывает, что Брой А.Ю. якобы ему угрожал, сидел много лет по различным статьям, собирает персональные данные и, по мнению Петровского Д.А., может передавать их мошенникам. Также депутат Петровский Д. А, допускал в адрес Брой А. Ю. оскорбительные высказывания «плюгавый», «дурачок» «уголовник», «дерьмо» (скрины прилагаются)», — сообщается на странице «Свободного Ярославля».

Суд признал, что депутат распространил сведения, порочащие честь и достоинство жителя города. Сам Дмитрий Петровский комментировать решение суда пока не стал.

«Я пока не могу комментировать, так как нет решения от судьи. Вот я его напечатанным увижу, и с большой радостью. А пока нет. А то, что там написали (в «Свободном Ярославле — ИА REGNUM) — им не привыкать врать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Петровский.

Андрей Брой является также помощником другого депутата муниципалитета Ярославля — Наталии Бобряковой. Народная избранница удовлетворена решением суда по иску к своему коллеге.

«Публичный человек должен отвечать за свои слова. У нас, конечно, свобода слова, но не свобода оскорблений. И то, что ты депутат, не дает тебе права оскорблять людей. Это не первый случай, но, я надеюсь, последний. Справедливость восторжествовала», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Бобрякова.

Дмитрий Петровский избирался в муниципалитет Ярославля от партии «Единая Россия», но после был исключён из фракции — как раз за резкие высказывания в социальных сетях. Он известен своими неординарными заявлениями и действиями. Нередко объектами его нападок являются представители КПРФ.

После судебного иска Дмитрий Петровский удалил свою страницу в Facebook, призвав перед этим переходить в отечественные социальные сети. Пока неясно, будет ли депутат обжаловать судебное решение.

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