Ярославль, 17 марта, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Красноперекопский районный суд Ярославля удовлетворил иск о защите чести и достоинства к депутату муниципалитета Ярославля Дмитрию Петровскому. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Молоток судьи

В суд на депутата подал общественник, лидер движения «Свободный Ярославль» Андрей Брой. Иск удовлетворён частично. Брой требовал сто тысяч рублей.

«16 декабря 2020 года депутат Петровский Д. А. разместил у себя на странице в «Фэйсбук» нелицеприятный пост касаемо Брой А.Ю. Депутат Петровский Д. А, допускал в адрес Брой А. Ю. оскорбительные высказывания «плюгавый», «дурачок» «уголовник», «дерьмо» (скрины прилагаются)», — сообщается на странице «Свободного Ярославля» в Facebook.

Суд признал, что депутат распространил сведения, порочащие честь и достоинство жителя города. Сам Дмитрий Петровский комментировать решение суда пока не стал.

«Я пока не могу комментировать, так как нет решения от судьи. Вот я его напечатанным увижу, и с большой радостью. А пока нет. А то, что там написали (в «Свободном Ярославле — ИА REGNUM) — им не привыкать врать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Петровский.

Андрей Брой является также помощником другого депутата муниципалитета Ярославля — Наталии Бобряковой. Народная избранница удовлетворена решением суда по иску к своему коллеге.

«Публичный человек должен отвечать за свои слова. У нас, конечно, свобода слова, но не свобода оскорблений. И то, что ты депутат, не дает тебе права оскорблять людей. Это не первый случай, но, я надеюсь, последний. Справедливость восторжествовала», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Бобрякова.

Дмитрий Петровский избирался в муниципалитет Ярославля от партии «Единая Россия», но после был исключён из фракции — как раз за резкие высказывания в социальных сетях. Он известен своими неординарными заявлениями и действиями. Нередко объектами его нападок являются представители КПРФ.

Через 2,5 месяца после подачи судебного иска Дмитрий Петровский удалил свою страницу в Facebook, призвав перед этим переходить в отечественные социальные сети. Пока неясно, будет ли депутат обжаловать судебное решение.