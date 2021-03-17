Ярославский депутат за оскорбление жителя заплатит десять тысяч
Ярославль, 17 марта, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Красноперекопский районный суд Ярославля удовлетворил иск о защите чести и достоинства к депутату муниципалитета Ярославля Дмитрию Петровскому. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В суд на депутата подал общественник, лидер движения «Свободный Ярославль» Андрей Брой. Иск удовлетворён частично. Брой требовал сто тысяч рублей.
Суд признал, что депутат распространил сведения, порочащие честь и достоинство жителя города. Сам Дмитрий Петровский комментировать решение суда пока не стал.
Андрей Брой является также помощником другого депутата муниципалитета Ярославля — Наталии Бобряковой. Народная избранница удовлетворена решением суда по иску к своему коллеге.
Дмитрий Петровский избирался в муниципалитет Ярославля от партии «Единая Россия», но после был исключён из фракции — как раз за резкие высказывания в социальных сетях. Он известен своими неординарными заявлениями и действиями. Нередко объектами его нападок являются представители КПРФ.
Через 2,5 месяца после подачи судебного иска Дмитрий Петровский удалил свою страницу в Facebook, призвав перед этим переходить в отечественные социальные сети. Пока неясно, будет ли депутат обжаловать судебное решение.