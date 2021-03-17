Иерусалим, , 09:23 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) ведёт расследование протии 59 российских артистов, которые якобы «незаконно» посещали Крым. Об этом 16 марта сообщает издание «Крым.Реалии» (СМИ-иностранный агент).

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Журналисты издания отметили, что речь идёт о списке артистов, составленном Израильской ассоциацией актёров «Маген». Ранее представители ассоциации обратились в СБУ с просьбой наказать российских артистов, гастролировавших в Крыму. Организация также хочет запретить этим артистам выступать в Израиле.

Напомним, Украина не признаёт воссоединение Крыма с Россией, несмотря на то, что данное решение поддержало большинство участников референдума, проведённого на полуострове в 2014 году. Поводом для референдума стал государственный переворот в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Государственной пограничной службы Украины не пустили в страну российскую модель и актрису Елену Иванову-Галицину, а также закрыли ей въезд на три года.

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