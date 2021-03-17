Чебоксары, , 09:08 — REGNUM В Чувашии 18 марта откроется выставка работ одного из уникальных и самобытных мастеров — Терентия Дверенина, который начал создавать свои первые композиции в 85 лет. Его творчество было посвящено чувашскому быту, он умер в прошлом году в 101-летнем возрасте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выставка «Чувашский мир Терентия Дверенина» («Терентий Дверенинăн чăваш тĕнчи») будет представлена 18 марта в филиале Чувашского национального музея — Музее чувашской вышивки. Работы мастера представляют историко-художественную реконструкцию чувашского народного быта: в своих работах он объединял несколько промыслов — резьбу по дереву, вышивку, изготовление орудий труда, костюма и украшений.

В музее отмечают, что в архиве Терентия Дверенина более 100 кукол. Все они объединены в циклы, которые демонстрируют фрагменты сельской жизни — от вспашки земли до изготовления холста, а также работу в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Терентий Парамонович Дверенин (18.03.1919 — 14.01.2020) родился в деревне Сюндюково Марпосадского района в крестьянской семье, прошёл Великую Отечественную войну. Работой над куклами увлёкся в 85-летнем возрасте, создавая фигурки людей, домашних животных, утварь, предметы и мебель, объединяя их в многопредметные композиции и циклы, передающие особенности чувашского быта. Эти композиции экспонировались на выставках республиканского и российского уровней, завоевали призы и дипломы, был удостоен звания лауреата Государственной премии Чувашии в области литературы и искусства.

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