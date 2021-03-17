Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM У екатеринбургского МУП «Водоканал» нет денег на подключение объектов Универсиады-2023 к сетям. Об этом заявил глава предприятия Евгений Лузгин на заседании комиссии Екатеринбургской городской думы.

По словам Лузгина, к соревнованиям нужно успеть построить 15 км сетей, уже разработана проектная и рабочая документация. Однако на предприятии не могут даже взять кредит на выполнение работ, так как непонятно, откуда позже взять деньги для выплат банку.

«На сегодняшний день нет источников возврата этого потенциального кредита», — сказал Лузгин.

Как сообщало ИА REGNUM, летняя Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге.

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