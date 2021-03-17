Москва, , 09:09 — REGNUM На 1 января 2021 года в России было зарегистрировано 411,1 тыс. автобусов (без учета LCV). Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что 75% всей автобусной техники в России отечественного производства. Из них почти половина (46%) — это продукция Павловского автозавода. Автобусов этого предприятия в РФ зарегистрировано в количестве 188,4 тыс. штук. Порядка 20% приходится на автобусы «КАВЗ» (45,6 тыс. шт.). Немного меньше автобусов «ЛИАЗ» — 38,7 тыс. экземпляров.

60% всех автобусов в России находятся в трех федеральных округах — Центральном (97,2 тыс. ед.), Приволжском (79,8 тыс. ед.) и Сибирском (66,1 тыс. ед.).

Напомним, в прошлом году на авторынке России было куплено 13,2 тыс. новых автобусов. Это на 5% меньше, чем в 2019 году.

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