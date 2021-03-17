Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с представителями властей КНР, которая намечена на 18 марта, намерен донести до китайской стороны озабоченность правительства Японии ситуацией вокруг спорных островов Сенкаку (в Китае их называют Даоюйдао) в Восточно-Китайском море. Об этом Блинкен в ходе онлайн-пресс-конференции.

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«Я ожидаю возможность ясно выразить эту озабоченность», — подчеркнул госсекретарь.

Он считает, что Китай становится «всё более давящим в своей внутренней политике и агрессивным во внешней.

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Напомним, спорные острова Сенкаку до 1972 года находились под контролем США, затем они были переданы Японии. Токио утверждает, что острова принадлежали Японии с 1895 года, а до этого были ничейными. В свою очередь, Китай заявляет, что данные острова были включены в состав Китайской империи ещё 600 лет назад.

Ранее Япония получила поддержку от США в вопросе принадлежности спорных островов в Южно-Китайском море. В Вашингтоне заявили, что спорные острова Сенкаку принадлежат Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года кандидат на выборах президента США Джозеф Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой заявил о распространении американо-японского договора о безопасности и на острова Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Накануне, 16 марта, американская сторона подтвердила Японии готовность защищать острова Сенкаку.