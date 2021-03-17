Джакарта, , 09:06 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии Вику Адисасмито отреагировал на заявление министра транспорта Буди Сумади, который разрешил жителям страны посетить родные места в Лебаран, сообщает Kompas.

«Надеюсь, что общественность поступит мудро, чтобы принять наилучшие решения», — заявил Вику Адисасмито.

По его словам, этот вопрос всё ещё находится на стадии обсуждения в соответствующих министерствах и ведомствах.

Ранее министр транспорта заявил, что правительство не будет запрещать людям возвращаться в родные края в Лебаран.

Напомним, Лебаран — это один из самых почитаемых в арабском мире праздник. Это день окончания поста в священном месяце Рамадан. Жители Индонезии в этот праздник совершают череду путешествий от одного родственника к другому, посещают родные края. В 2021 году праздник будут отмечать с 12 по 14 мая.