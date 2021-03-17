Горно-Алтайск, , 09:05 — REGNUM В Республике Алтай ситуация с пандемией остаётся нестабильной. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения, что на два случая меньше, чем накануне и сразу в семь раз превышает показатели от 15 марта.

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«Коронавирус подтвердился у пяти жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Онгудайского района, у двух жителей Чойского района, у двух жителей Шебалинского района, у одного жителя Майминского района», — отметили в штабе.

Общее число подтверждённых случаев заражения, таким образом, достигло 16 499, более трети из которых выявлены в Горно-Алтайске. Выздоровели к настоящему времени 16 194 человека. Скончались за весь период пандемии 21 пациентов с коронавирусом.

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