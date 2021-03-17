Сухум, , 09:08 — REGNUM 34 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 16 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 261 человека, диагноз COVID-19 подтверждён у 34 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 54 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — девять человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 13 121 носителя SARS-CoV-2. Из них 12 560 победили инфекцию. Всего в стране скончались 205 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 15 марта в Абхазии выявили 15 носителей SARS-CoV-2 в результате 181 исследования.

Стоит отметить, что в Абхазии в во второй половине февраля эпидемиологическая ситуация начала стабилизироваться. Тем не менее, в стране до 12 апреля продлены карантинные ограничения.

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