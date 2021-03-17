Пхеньян, , 09:04 — REGNUM Заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии КНДР и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон резко осудила проведение США и Южной Кореи совместных военных учений. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Если власти Южной Кореи посмеют вести себя более провокационно, то мы решительно аннулируем и двустороннее соглашение в военной сфере. За поступком всегда следует результат», — сказала она.

По её словам, Южная Корея обещала прекратить военные учения, однако в 2018 году Сеул провёл более 110 разномасштабных учений, в 2019 — более 190, а 2020 — более 170. Пхеньян намерен в будущем «посчитаться» с Южной Кореей за это, резюмировала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для того чтобы Южная и Северная Корея заключили мирный договор, необходимо несколько условий. Так, в частности, это зависит от обеспечения безопасности Республики Корея и Японии, а также от денуклеаризации Корейского полуострова.

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