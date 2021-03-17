Москва, , 09:04 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в поселении Сосенском в апреле состоится открытие новой школы-гиганта. Её смогут посещать 1300 учеников, сообщается на портале мэра столицы.

Также в апреле на территории Новой Москвы откроются два детских сада — в поселении Сосенском и поселении Внуковское. В них могут ходить 850 малышей.

До конца 2021 года в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию 14 детских садов и шесть школ. Все новые школы и детские сады соответствуют требованиям безопасности и экологичности,

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве за восемь с лишним лет построено 19 школ и 54 детских сада.

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