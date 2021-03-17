Аян, , 09:13 — REGNUM В Аяно-Майском районе Хабаровского края 16 марта завершилось досрочное голосование на референдуме по вопросу строительства крупного метанолового завода. Досрочно проголосовали 29 человек, пишет «Хабаровский край сегодня».

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«Проголосовали те, кто по уважительным причинам не смогут прийти на избирательные участки 21 марта, когда состоится основное голосование. Также этим правом воспользовались жители, зарегистрированные в других поселениях, но которые проживают по факту в райцентре, — пояснила зампредседателя ТИК Аяно-Майского района Елена Мальцева.— Для проведения референдума по вопросу одобрения или неодобрения создания на нашей территории газохимического парка отпечатано и доставлено на участки в сёла Аян, Нелькан, Джигда и Аим 1 578 бюллетеней».

Чтобы референдум был признан состоявшимся, в нём должны принять участие не меньше 50% + один голос избирателей. Тем не менее, остаётся шанс, что его итоги ещё могут быть оспорены.

«Прокуратура не сдаётся. После того, как краевой суд в апелляционной инстанции полностью отменил решение Николаевского городского суда о запрете проводить референдум, надзорный орган подал кассационную жалобу. Будем надеяться, что решение устоит и итоги нашего референдума не будут отменены задним числом», — рассказала участник инициативной группы по проведению референдума в Аяно-Майском районе Марианна Штанько-Волостникова.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сказал, что примет решение референдума, каким бы они ни было.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу собрания депутатов Аяно-Майского района и отменил решение нижестоящей инстанции об отмене назначенного на 21 марта 2021 года голосования о судьбе строительства метанолового завода.