Ташкент, , 09:03 — REGNUM Правительство Узбекистана рекомендовало гражданам воздержаться от массовых гуляний во время празднования Навруза, сообщает агентство kun.uz.

Этот вопрос обсуждался на правительственном совещании под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова. В Узбекистане ожидают принятия соответствующего решения специальной комиссии по борьбе с коронавирусом.

Отметим, 16 марта в Узбекистане выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 92 — в Ташкенте. Общее число случаев достигло 80 858. В республике наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

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