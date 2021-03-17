Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, если выдвинутые против него обвинения подтвердятся, должен будет уйти в отставку и готовиться предстать перед судом, заявил 16 марта президент США Джо Байден, сообщает Politico.

С таким заявлением глава Белого дома выступил в интервью с телеканалом ABC.

«Да, я думаю, что он, вероятно, также будет привлечен к ответственности», — сказал Байден, отвечая на вопрос Джорджа Степанопулоса из ABC.

«К этому может быть приложено уголовное преследование, я просто не знаю», — добавил Байден в интервью.

Столь жесткую позицию по отношению к Куомо, которого в домогательствах обвинили уже шесть женщин, Байден занял впервые. За несколько дней до этого губернатор Нью-Йорка столкнулся с целой волной критики в свой адрес: почти вся делегация Конгресса Нью-Йорка выступила с заявлениями, призывающими губернатора уйти в отставку, включая лидера большинства в Сенате Чака Шумера