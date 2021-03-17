Сеул, , 09:07 — REGNUM Несмотря на то, что в нескольких странах Европы вакцинация от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca была приостановлена, власти Южной Кореи продолжат использовать данную вакцину. Об этом 17 марта сообщает национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний.

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В пресс-релизе ведомства указывается, что им не было обнаружено связи между применением препарата AstraZeneca и образованием тромбов у ряда пациентов.

Также уточняется, что в Южной Корее в процессе проведения вакцинации от COVID-19 скончались 16 пациентов и только у одной пожилой женщины, ранее помещенной в клинику на длительное лечение, были найдены тромбы в крови. В данный момент этот случай расследуют.

Отметим, на сегодняшний день в Республике Корея, где с 26 февраля началась вакцинация от COVID-19, прививка с использованием препарата AstraZeneca была поставлена более 500 тыс. человек.