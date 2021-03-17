Ставрополь, , 09:02 — REGNUM В Ставропольском крае вновь выросла статистика по приросту новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 117 жителей региона. Днем ранее этот показатель составил почти вдвое меньше — всего 63 человека. Такие данные привел 17 марта у себя в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

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Нестабильная ситуация наблюдается на Ставрополье в течение последних недель марта — показатель прироста нового числа заразившихся находился в этом периоде времени в диапазоне от 57 человек (10 марта) до 154 (5 марта).

Всего в крае на текущий момент выявлено 48 987 носителей коронавируса. Число выздоровевших составляет 45 644 человека. Число случаев летального исхода достигло 1170.

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