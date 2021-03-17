Магнитогорск, Челябинская область, 17 марта 2021, 09:00 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области трое граждан осуждены за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Их задержали в феврале 2020 года. Выяснилось, что они приобрели наркотики с помощью интернета и собирались продавать. Всего у них и из тайников изъяли более двух килограммов синтетических наркотических средств.
Суд назначил обвиняемым по восемь лет заключения. Отбывать наказание они будут в колониях строгого и общего режима.