Село Тоцкое, Оренбургская область, , 08:58 — REGNUM В Тоцком районе Оренбургской области жители села Богдановка не могут привиться от COVID-19, сообщает пресс-центр Заксобрания региона.

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Через соцсети сельчане заявили о трудностях депутату Сергею Бабину. Люди пожаловались, что не имеют возможности самостоятельно добраться до пункта вакцинации. Между тем число желающих сделать прививку растет.

Решением проблемы станут специальные контейнеры для безопасной перевозки вакцины на большие расстояния. В скором времени они появятся Тоцкой районной больнице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бузулукском районе местная власть совместно с медиками организовала доставку пожилых жителей сёл в поликлиники Бузулука на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Попутно решается вопрос массовой диспансеризации пенсионеров.

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