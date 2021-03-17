Ханты-Мансийск, 17 марта 2021, 08:57 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 марта сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 84 случая.
С начала пандемии на 17 марта в Югре зарегистрировано 53 074 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 51 388 человек, скончались 775 пациентов с COVID-19.