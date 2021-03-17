Пенза, , 09:02 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии жертвами коронавируса, по информации на 17 марта, стали 482 человека. За сутки скончались еще четыре пациента, также как и накануне. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — две женщины и двое мужчин в возрасте от 31 года до 88 лет. Лечение пациентов осложняли обострившиеся сопутстующие патологии. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, родители дошколят, проживающие в Пензенской области, обратились к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой отменить ограничения в детсадах, введенные из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующие обращения пензенцы стали публиковать в Instagram главы области под постом о смягчении режима повышенной готовности для предприятий общественного питания.

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