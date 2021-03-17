Ульяновск, , 08:53 — REGNUM В Ульяновской области тесты на новую коронавирусную инфекцию сдали более 708 тыс. человек, заражение подтверждено у 49 417 жителей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

По оперативным данным на вечер 16 марта, за последние сутки в регионе лабораторно выявлено 100 случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в области официально подтверждено 49 417 случаев заражения коронавирусом.

За весь период в Ульяновской области проведено 742 470 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, обследование прошли 708 850 человек. В настоящее время под наблюдением остаются 8828 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют привить от COVID-19 около 60% населения. В настоящее время иммунизацию прошли 38 725 человек. По расчётам властей, коллективный иммунитет в регионе может выработаться к 1 июля 2021 года.