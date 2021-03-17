Нью-Йорк, США, , 08:56 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 16 марта показали разнонаправленное движение на фоне ожидающейся 17 марта пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 127,51 пункта (0,39%), до уровня 32 825,95 пункта. S&P 500 потерял 6,23 пункта (0,16%), опустившись до уровня 3962,71 пункта. Nasdaq к завершению дня незначительно подрос — на 11,86 пункта (0,09%), до уровня 13 471,57 пункта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,59 (0,9)%, до уровня $64,80 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, торги по нефти 16 марта завершились снижением — баррель нефти марки Brent подешевел на 0,40%, до $68,52.

Читайте ранее в этом сюжете: Рост нефти сдерживает приостановка вакцинации препаратом AstraZeneca