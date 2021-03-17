Киев, 17 марта 2021, 08:53 — REGNUM С начала вакцинации на Украине зафиксировали 361 случай проявления побочных эффектов вакцины от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 16 марта в интервью информационному агентству «Укринформ».
Министр рассказал, что у одного пациента зафиксирована начальная стадия анафилактического шока, а у второго — длительное повышение температуры.
Напомним, на Украине от COVID-19 прививают индийским аналогом шведско-британской вакцины AstraZeneca. Использование препарата AstraZeneca приостановлено во многих странах из-за возможных побочных эффектов.
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Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что за «информационной кампанией» против вакцины AstraZeneca якобы может стоять Россия.
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