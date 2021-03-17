Киев, , 08:53 — REGNUM С начала вакцинации на Украине зафиксировали 361 случай проявления побочных эффектов вакцины от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 16 марта в интервью информационному агентству «Укринформ».

"На более чем 62 тысячи вакцинаций у нас всего была зарегистрирована 361 побочная реакция — 0,5%. Из которых только две реакции требовали надзора врачей», — заявил он.

Министр рассказал, что у одного пациента зафиксирована начальная стадия анафилактического шока, а у второго — длительное повышение температуры.

«Такие реакции могут быть на любую вакцину, это иммунобиологический препарат, поэтому у человека, которому присущи аллергические реакции, такое может быть. 0,5% — это очень малое количество», — добавил Степанов.

Напомним, на Украине от COVID-19 прививают индийским аналогом шведско-британской вакцины AstraZeneca. Использование препарата AstraZeneca приостановлено во многих странах из-за возможных побочных эффектов.

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Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что за «информационной кампанией» против вакцины AstraZeneca якобы может стоять Россия.

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