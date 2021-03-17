Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 34-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

17 марта Овечкин забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Всего он набрал 1301 очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

По этому показателю он обогнал бывшего канадского хоккеиста Джерома Игинлу, у которого 1300 набранных очков в карьере.

На сегодняшний день рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, который за свою карьеру набрал 2857 очков — 894 шайбы и 1963 результативные передачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин вышел на чистое шестое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ.

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