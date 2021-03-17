Рязань, , 08:56 — REGNUM В настоящее время шестеро пострадавших при опрокидывании автобуса на трассе М-5 в Рязанской области госпитализированы. Об этом 17 марта сообщили в областной клинической больнице Рязани.

«По уточненным данным, доставлены 18 человек, шесть из них госпитализированы. Двое из шести человек находятся в реанимации, еще четверо — в других отделениях», — приводит слова представителя медучреждения ТАСС.

При это ранее сообщалось, что не менее 18 человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Рязанской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рейсовый автобус «Москва — Пенза» мог опрокинуться в Рязанской области из-за заноса.

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