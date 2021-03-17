Сеул, , 08:50 — REGNUM В сети появились шпионские фото модели Hyundai Staria. Снимки с авто размещены на сайте Te31.

Hyundai Staria Te31

Фотошпионы засняли автомобиль во время фотосессии. В объективы фотоаппаратов попали две версии — стандартный Staria и Staria Premium. Модель Staria относится к сегменту MPV (англ. Multi-Purpose Vehicle — многоцелевое транспортное средство).

Модели имеют обтекаемые формы кузова с небольшими элементами футуристичного дизайна. Такой экстерьер является отражением намерения компании возглавить индустрию мобильности будущего. Hyundai планирует стать лидером в качестве поставщика интеллектуальных мобильных решений.

Автопроизводитель оснастил модель панорамными окнами и низкой линией остекления. Ожидается, что салон машины будет просторным и комфортабельным.

«STARIA — это новая линейка минивэнов Hyundai, открывающая новую эру мобильности», — передаёт издание слова старшего вице-президента и главы подразделения глобального дизайна Hyundai Санг Юп Ли.

Ранее стало известно, что компания Hyundai начала строительство первой за рубежом фабрики по производству систем топливных элементов. Предприятие строится в городе Гуанчжоу на юге Китая.

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