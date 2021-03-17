Сеул, , 08:52 — REGNUM Рекомендацию гражданам Южной Кореи отменить или перенести поездки за границу продлили до 16 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса в мире. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

В ведомстве отметили, что на продление рекомендации повлияло несколько факторов, среди которых сохраняющиеся ограничения на въезд во многих странах, продолжающееся распространение коронавирусной инфекции, а также ограничение авиасообщения.

Напомним, что правительство Южной Кореи впервые обнародовало ограничительную рекомендацию 23 марта 2020 года. Она действовала до 19 июня, после чего продлевалась каждый месяц.

Согласно данным портала Worldometer, общее число выявленных в мире случаев заражения коронавирусом превысило 121 млн человек.